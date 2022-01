Șumudică a postat pe Twitter surpriza primită de la fanii următoarei adversare: „Wow!”

23:30

Franța a învins Serbia, scor 29-25, și a câștigat grupa C de la Campionatul European de handbal masculin.Naționala „Cocoșului Galic” a avansat în faza grupelor principale, alături de Croația. Serbia și Ucraina merg acasă.VIDEO Franța, gol senzațional la Campionatul European de handbal The astonishing goals keep coming from @FRAHandball - this one's Yanis Lenne ️#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter. ...