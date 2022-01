Cum și unde dorm, de fapt, „faimoșii” de la Survivor România. Ce s-a întâmplat în prima noapte a show-ului de la Pro TV

14:10

Declarațiile făcute de Silvana Peng nu au rămas fără ecou! Primul care a simțit să dezmintă acuzațiile a fost Laurențiu Reghecampf! Antrenorul Universității Craiova și-a apărat familia, iar acum a venit rândul Asianei să vorbească. […] The post Declarațiile Silvanei Peng despre Laurențiu Reghecampf nu au rămas fără ecou! CANCAN.RO are prima reacție a fostei gimnaste! Asiana: „Mama e o persoană dificilă! Tata are o răbdare supraomenească!” appeared first on Cancan.