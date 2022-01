Daniela Crudu, criză de nervi în fața camerelor de filmat. A țipat, a înjurat și a izbucnit în lacrimi: „Mă jignești, dar până când?”

07:50

Robert Lewandowski, atacantul polonez și golgheterul echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2021, luni seara, în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, organizată la Zurich de Federaţia Internaţională de Fotbal, transmite AFP, citată de Agerpres. Căpitanul naţionalei Poloniei, cu 48 de puncte, i-a devansat în clasamentul trofeului THe Best […]