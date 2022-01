BANC | „Vasile, ce bun ești, ești unic!” „Pe mine mă cheamă Ion”

18:10

Romică Țociu, în vârstă de 59 de ani, știe cum să petreacă, fie că-i zi, fie că-i noapte! Alături de oamenii dragi, într-un local devenit deja familiar, din Nordul Capitalei. CANCAN.RO are imagini exclusive! Fie […] The post L-a urmărit până la mașină și… Cum se comportă Romică Țociu atunci când prietenii nu-l lasă să plece de la chermeză appeared first on Cancan.