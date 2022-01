Ar fi surpriza anului la Pro TV! Andreea Marin intră la Survivor România?!

21:50

Celine Dion are probleme grave! Artista a anunțat anularea celor 16 spectacole rămase din turneul său mondial, din cauza problemelor de sănătate. Cântăreața a spus că se recuperează de „spasme musculare severe și persistente”, care […] The post Celine Dion are probleme grave! Artista își anulează spectacolele rămase din turneul mondial appeared first on Cancan.