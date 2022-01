Româncă din Italia, bătută cu bestialitate de soț. Motivul este halucinant!

23:50

Inna și-a făcut debutul în 2008, în emisiunea lui Teo Trandafir, iar, de atunci, drumul i-a fost pavat cu succese. Concertele au venit pe bandă rulantă, la fel și colaborările cu nume internaționale și, așa […] The post Ce „tarif” are Inna în pandemie. Cum a evoluat prețul pe concert, din 2008 încoace appeared first on Cancan.