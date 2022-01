Puștiul-minune din Constanța a ajuns în prima finală ITF » Salt de peste 100 de poziții ATP!

12:40

Atacantul lui Bayern, Robert Lewandowski, a fost ales The Best în 2021, câștigând la o diferență mare la trei din cele patru categorii. Numai suporterii l-au văzut al treilea pe polonez, după Messi și Salah. Rămas fără Balonul de Aur doi ani la rând, pentru că France Football a anulat premiul în 2020 din cauza pandemiei și a fost învins de Messi în 2021, un trofeu pe care nu l-a cucerit încă, Robert Lewandowski se consolează cu FIFA The Best. ...