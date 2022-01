Zi plină pentru Elena Băsescu! Tur de forță început în Herăstrău, terminat la farmacie!

13:50

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa, lucra la Secția 5 Poliție din sectorul 1. Anul trecut, în luna martie, și-a făcut publică declarația de avere. Iată ce bunuri deţine acesta. Potrivit unor documente publice, agentul […] The post Ce avere are polițistul care a accidentat mortal o fetiță pe trecerea de pietoni appeared first on Cancan.