Actrița Yvette Mimieux a murit. Vedeta din ”Mașina timpului” a decedat în somn

Yvette Mimieux, actrița care în anii '60 a făcut senzație în filmele „Where the Boys Are”, „The Time Machine” și „Light in the Piazza”, a murit. Vedeta avea 80 de ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro