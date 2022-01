Bilanț coronavirus România, 20 ianuarie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

18:10

Chef Florin Dumitrescu nu mai are nevoie de prezentare. A fost ”dezbrăcat” de toate secretele în cunoscutele show-uri TV, MasterChef și Chefi la cuțite, acolo unde avea să cunoască celebritatea. Alături de colegii lui jurați, […] The post Camuflat din cap până-n picioare… Chef Florin Dumitrescu a ”atacat” produsele bio appeared first on Cancan.