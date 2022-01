”Nu mă întorc acolo, e un câine rău” – Explicația halucinantă a suspectului crimei de la Iași, atunci când un apropiat al victimei l-a rugat să se întoarcă acolo în acea seară

21:00

Ludovic Orban a mărturisit cum a început colaborarea cu actualul premier, Nicolae Ciucă, care este acum acuzat de plagiat. Ce legătură are președintele Klaus Iohannis în acest caz? În anul 2019, Ludovic Orban i-a încredințat […] The post Ce relație are Ludovic Orban cu premierul Ciucă? A spus adevărul după ce s-a aflat că prim-ministrul a plagiat! appeared first on Cancan.