Celia, noi detalii despre sarcină. “Mi-au dat niște dureri îngrozitoare, se poate întâmpla să nasc mai devreme”

12:10

Suspectul crimei de la Moara de Vânt, Ahmed Sami El Bourkadi, ar fi refuzat să se întoarcă în acea seară la casa victimelor, atunci când un apropiat al studentului decedat l-a rugat să o facă, […] The post ”Nu mă întorc acolo, e un câine rău” – Explicația halucinantă a suspectului crimei de la Iași, atunci când un apropiat al victimei l-a rugat să se întoarcă acolo în acea seară appeared first on Cancan.