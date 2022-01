Constantin Enceanu, primele declarații după scandalul cu mama fiului de suflet al lui Petrică Mâțu Stoian: ”Să înțeleagă fiecare ce vrea”

17:30

Valeriu Gheorghiță a declarat într-o conferință de presă că după administrarea dozei booster, protecția împotriva variantei Omicron crește cu 60%. Coordonatorul CNCAV a precizat că are speranța că valul 5 va putea fi controlat, în […] The post Ce spune Valeriu Gheorghiţă despre protecția oferită de vaccin împotriva variantei Omicron appeared first on Cancan.