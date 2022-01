Cu cine a plecat Alex Bodi în vacanța din Bahamas? Dan Capatos detonează bomba: „Stă ca disperata agățată de Bodi prin cluburi”

09:50

Irina Fodor va fi prezentatoarea show-ului culinar ”Chefi fără limite” de la Antena 1. Emisiunea va începe luna viitoare. Ce ofertă salarială a primit vedeta? Ai rămâne surprins când vei afla cât câștigă. Emisiunea prezentată […] The post Ce salariu are Irina Fodor la Antena 1! Primește de două ori mai puțin decât Gina Pistol appeared first on Cancan.