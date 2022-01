Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa

12:10

De câteva zile, tot mai multe incidente ies la iveală în ceea ce îi priveşte pe oamenii legii. După ce un poliţist a accidentat mortal o fetiţă pe trecerea de pietoni şi a rănit-o grav […] The post O maşină de poliţie, ţinta unor glume pe TikTok. Imaginile au devenit imediat virale appeared first on Cancan.