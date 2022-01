Sorin Cîmpeanu, anunț pentru elevi și părinți: „10 milioane de teste vor fi livrate în școli”

12:10

Tatăl Raisei, fetița accidentată mortal de un polițist pe trecerea de pietoni, i-a trimis un mesaj celui care i-a omorât fiica. Bărbatul este îngenuncheat de durere, însă știe că omul legii regretă cele întâmplate. Momente […] The post Tatăl Raisei, mesaj dur pentru polițistul care i-a ucis fiica: ”Nu pleci de pe acest Pământ fără să plătești” appeared first on Cancan.