Cunoscutul comic și actor premiat cu Emmy, Louie Anderson, a încetat din viață

12:30

Mihai Petre va participa, în această primăvară, într-un nou show, la Antena 1. Postul de televiziune lansează ”Dancing on Ice – Vis în doi”, emisiune de tip concurs în care vedetele vor concura pe gheață, […] The post Vești bune pentru Mihai Petre. Dansatorul a primit un nou contract de televiziune appeared first on Cancan.