Bucurie mare! Priyanka Chopra și Nick Jonas au devenit părinți

Mesajele "Tu ești în videoclip?" sau "Apari în acest video" distribuite prin Facebook Messenger de la persoane ale căror dispozitive au fost deja compromise, poate duce la pierderea accesului la cont. Tot mai mulţi utilizatori […]