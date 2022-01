Deian Sorescu a fost prezentat la noua lui echipă! » Cum arată fostul dinamovist în echipament roşu-albastru

22:30

Flavius Stoican (45 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, și-a prezentat concluziile la finalul meciului pierdut pe terenul lui FC Argeș, scor 1-2.„Debut nefericit ca rezultat, dar nu din punct de vedere al jocului. Fotbalul e făcut din momente. Am pierdut cel puțin un punct cu goluri primite din penalty sau din corner. Am avut momente în care am dominat acestă partidă, dar, una peste alta, cred că a fost un joc consistent al nostru. ...