Johnny Depp, în rolul lui Ludovic al XV-lea, într-un film regizat de Maïwenn

16:40

Comedia neagră din 1988 a lui Pedro Almodovar ”Women on the Verge of a Nervous Breakdown” va avea o adaptare pentru TV, pentru Apple.Surse apropiate proiectului au spus pentru publicația The Hollywood Reporter că Apple […] Articolul Pedro Almodovar va fi producătorul adaptării TV pentru Apple a comediei sale din 1988 nominalizată la Oscar ”Women on the Verge of a Nervous Breakdown” apare prima dată în Apropo.ro.