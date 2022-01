Soțul Adelei, polițista din Strehaia care s-a împușcat mortal în cap, primul mesaj după tragedie: “Îngerul meu m-a părăsit!” Bărbatul este distrus de durere

16:30

Carmen Tănase a împlinit de curând vârsta de 61 de ani. În cadrul unui interviu recent, celebra actriţă a făcut câteva mărturisiri sincere despre viaţa sa şi despre cum trăieşte de când pandemia provocată de […] The post Carmen Tănase, reacţie dură. Ce regretă artista: „Nu este o viață pe care am visat-o” appeared first on Cancan.