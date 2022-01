Bilanț coronavirus România, 22 ianuarie 2022. Câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

17:20

Simona Gherghe a ajuns, de urgență, pe mâinile medicului, după ce s-a confruntat cu stări de amețeală și greață și nu mai avea putere să stea în picioare. I s-a făcut o perfuzie și i […] The post Simona Gherghe, pe mâinile medicului, în Dubai. “Nu puteam să mă mai țin pe picioare!” De ce boală suferă prezentatoarea TV și cum se simte în prezent appeared first on Cancan.