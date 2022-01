Southampton - Manchester City: Cine îl mai oprește pe Guardiola? Trei PONTURI cu campioana Angliei în prim-plan

08:20

O comparație FCSB vs CFR Cluj, pe toți parametrii de joc, conform InStat, arată un echilibru aproape perfect între cele două, însă campioana are un avans de 10 puncte. Un studiu realizat de CIES Football Observatory o plasează pe CFR pe primul loc în Europa în privința echipelor care au realizat cea mai mare diferență în raportul puncte câștigate vs nivelul fotbalului practicat.2022 se deschide cu un meci de gală. ...