Vasile Dîncu, întrebat de acuzațiile de plagiat aduse premierului: „Demisia este un act de voință și de conștiință”

09:50

În 25 ianuarie 2022 la HBO și HBO Go intră un serial așteptat de câțiva ani. „Epoca de Aur” / „The Gilded Age”, creat de Julian Fellowes (autorul lui „Downton Abbey”) urmărește mai multe familii bogate din New York confruntate cu lupta dintre vechi și nou către sfârșitul secolului al XIX-lea. Deși povestea are trimiteri […]