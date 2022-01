IPJ Brașov a început o investigație după ce o mașină de poliție a ajuns ținta unor glume pe TikTok. “Videoclipul a fost realizat…”

20:30

Daniel Onoiu are nevoie, din nou, de sânge. Medicii au în plan să-l trezească din comă pe pilot săptămână viitoare, însă, pentru a nu exista riscuri, are nevoie de transfuzii. În acest sens, mătușa acestuia […] The post Daniel Onoriu are nevoie, din nou, de sânge. Mătușa pilotului, apel disperat: “Avem nevoie de ajutor, vor să-l trezească din comă” appeared first on Cancan.