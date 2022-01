Ousmane N’Doye ar putea reveni în fotbalul românesc, dar pune o condiție: „Nu vrea să joace în deplasare”

18:50

Chindia Târgoviște și FC Voluntari au încheiat la egalitate, scor 0-0, duelul contând pentru etapa #22 din Liga 1. Emil Săndoi, tehnicianul dâmbovițenilor, și-a prezentat concluziile la finalul meciului. „Eram conștient că o să fie un meci foarte greu. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători cu experiență, care au jucat la un anumit nivel. Cred că am început ezitant, cu puțină teamă, apoi am intrat mai bine în joc. Cred că a fost un meci echilibrat. ...