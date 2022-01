Elena Chiriac, relaţie secretă cu unul dintre Faimoșii de la Survivor. Ce declaraţii a făcut bărbatul

09:50

Arnold Schwarzenegger a fost implicat vineri într-un accident rutier cu patru mașini în Los Angeles, scrie BBC. Unul dintre pasageri a fost rănit, potrivit poliției din Los Angeles. Din fericire, actorul nu a suferit răni […] The post Arnold Schwarzenegger, implicat într-un accident auto. Cum se simte celebrul actor appeared first on Cancan.