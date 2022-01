Anca Țurcașiu, trup de zeiță la 51 de ani. Cum s-a fotografiat în Republica Dominicană

15:20

Actrița Regina King (51 de ani) trece prin momente cumplite după ce unicul ei fiu a ales să își pună capăt zilelor. Ian Alexander Jr. avea 26 de ani. Actrița a confirmat decesul fiului ei, […] The post Fiul actriței Regina King a murit: „Familia noastră este distrusă”. Acesta avea doar 26 de ani appeared first on Cancan.