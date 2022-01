Diana, un arbitru de 22 de ani, este victima răzbunării pornografice: „Hackerii mi-au furat videoclipuri private”

22:20

CS Universitatea Craiova a câștigat partida cu Rapid, scor 1-0. Mihai Iosif (45 de ani), antrenorul giuleștenilor, a privit partida din tribunele arenei „Ion Oblemenco” și crede că formația lui merita mai mult.„L-am trăit ca pe orice meci. A fost unul echilibrat, cred că meritam să plecăm cu un punct de aici. În ultimii 20 de metri nu am avut incisivitatea și limpezimea necesară, nu am atacat colțul scurt. Cred că am fi obținut mai mult. ...