Cutremur în România, duminică după-amiază. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

17:00

Ori de câte ori are puţin timp liber, Adela Popescu obişnuieşte să stea de vorbă cu fanii săi pe reţelele de socializare. Recent, le-a împărtăşit acestora câteva lucruri neştiute despre cum este viaţa sa de […] The post Adela Popescu, dezvăluiri despre viaţa de mămică: „De şase ani nu am mai dormit o noapte legată” appeared first on Cancan.