Speak și Ștefania, vacanță de coșmar în Jakarta. Infectați cu COVID, au fost izolați într-un hotel insalubru: “Mizerie și mucegai. Mâncarea este îngrozitoare”

19:40

Marius Crăciun a participat la emisiunea Survivor România şi a făcut parte din echipa Războinicilor. Sportivul a reuşit să ajungă aproape de marea finală, însă nu a câştigat marele premiu. În cadrul unui interviu recent, […] The post Marius Crăciun, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viaţa după participarea la Survivor: „Mi-a dat o experienţă de viaţă în plus” appeared first on Cancan.