Andreea Marin, ironizată de Iulia Albu. “E o modă. Doamna cu găina…” + De cine a fost îndrăgostită în secret fosta “Zână a Surprizelor”

22:40

Teo Trandafir este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. O fire sinceră, vedeta de la Kanal D a mărturisit că nu a avut o relaţie apropiată cu Iulia […] The post Teo Trandafir, dezvăluiri despre conflictul cu Iulia Albu. Ce s-a întâmplat între cele două appeared first on Cancan.