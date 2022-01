cub duminica ora 20/ bunaciune instagram

23:30

Mihai Morar este recunoscut drept cel ce a pus bazele „Radio Zu”, alături de colegul său „matinal”, Daniel Buzdugan. Chiar dacă acum moderează și un podcast cu audiență crescută, Morar recunoaște că în continuare se […] The post Mihai Morar vorbește deschis despre anxietățile sale: “Am teama de a fi aruncat în stradă!” appeared first on Cancan.