„Numai nouă ni se putea întâmpla” » Ce spune Florin Tănase după derby-ul cu CFR Cluj: „Încă sunt discuții despre transfer”

FCSB - CFR Cluj 3-3. Florin Tănase, căpitanul roș-albaștrilor, spune că rezultatul derby-ului de pe Arena Națională ar fi putut fi altul dacă el și colegii lui ar fi gestionat altfel finalul primei reprize, când oaspeții au înscris de două ori. „Și din teren s-a simțit că a fost un meci frumos. Din păcate, am luat două goluri din faze fixe. Nu am scăpat de ce ne era frică. E bine că am reușit să egalăm și că am scos un punct. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor