Planul SUA la războiul lui Putin: zeci de mii de soldați americani, nave și avioane de luptă în Europa de Est

Administrația americană se îndepărtează de strategia anterioară, care urmărea "să nu provoace Rusia", și are în vedere desfășurarea suplimentară de soldați și tehnică de luptă în țările din Europa de Est, inclusiv în România, relatează The New York Times.

