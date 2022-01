Situație inedită la Cupa Africii! Un jucător de câmp va apăra poarta Insulelor Comore în optimi

23:00

FCSB și CFR Cluj au remizat, scor 3-3, în derby-ul începutului de an din Liga 1. Toni Petrea (46 de ani), antrenorul bucureștenilor, consideră că titlul în Liga 1 încă se joacă. CFR Cluj păstrează avansul de 10 puncte față de FCSB, dar Toni Petrea încă speră la titlu: „Am avut o evoluție bună, nu le-am dat foarte multe ocazii în partea secundă. I-am pus sub presiune, dar iar am luat gol dintr-o faza norocoasă a lor. ...