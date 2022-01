Tragedie în Dâmbovița! Un băiețel, în vârstă de 6 ani, și-a găsit sfârșitul în colții câinelui familiei sale

07:50

O tânără din Făgăraș a ratat examenul auto din cauza că nu a acordat prioritate unui porumbel, potrivit dovezii pe care a primit-o după proba practică. Instructorul fetei este revoltat de situație. În vârstă de […] The post Ireal! O tânără din Făgăraş a ratat examenul auto din cauză că nu a acordat prioritate unui porumbel. “Așa ceva nu am mai auzit” appeared first on Cancan.