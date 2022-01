Ce se va întâmpla la granițele Ucrainei în următoarele zile. Forţele militare sunt în alertă

11:10

Bucurie imensă pentru Cara Kilbey! Vedeta a anunțat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil și a publicat o fotografie pe Instagram în care dezvăluie detalii despre sarcina mult dorită. Fosta vedeta TOWIE, în […] The post Fericire mare pentru Cara Kilbey! Vedeta a anunțat că este însărcinată a treia oară, după ce anul trecut a ajuns de urgentă pe masa de operație appeared first on Cancan.