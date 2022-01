Laurențiu Reghecampf, un iubit grijuliu. Ce gesturi tandre a făcut celebrul antrenor faţă de iubita lui

11:20

Emisiunea ”Survivor România” 2022 și-a făcut debutul pe 16 ianuarie, iar telespectatorii au așteptat acest moment cu sufletul la gură. Fiecare are câte un favorit, iar Andreea Esca le-a dezvăluit fanilor pe cine susține în […] The post Pe cine susține Andreea Esca la Survivor România 2022: ”Sunt cu ochii pe tine!” appeared first on Cancan.