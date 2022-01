Ce l-a deranjat pe Hagi în victoria Farului cu FCU Craiova » Reproșuri pentru jucători

Gică Hagi a analizat prestația jucătorilor săi după ce Farul s-a impus cu emoții în meciul cu FC Craiova, 3-2.Antrenorul constănțenilor a lăudat jocul prestat de echipa sa, până la 3-0, și s-a declarat dezamăgit de jucătorii care au intrat de pe bancă.Ce l-a deranjat pe Hagi în victoria Farului cu FCU Craiova: „Jucătorii care au intrat de pe bancă nu au adus nimic”„Până în minutul 60 am jucat extraordinar. Am marcat 3 goluri, am jucat bine. ...

