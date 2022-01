Bianca Iordache reacționează după ce Allena a acuzat-o de racolare pentru bărbați cu bani! ”Nu am chemat-o la combinații! Ei făceau un private party la hotel!”

15:00

Mirabela Dauer este una dintre cântărețele cunoscute ale României și are în spate o carieră de invidiat. După 59 de ani de muncă, artista a memorat una din cele mai jenante momente pe care le-a […] The post Mirabela Dauer, moment jenant pe scena unui mare festival: ”Mi s-a rupt…” appeared first on Cancan.