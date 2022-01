Percheziții de AMPLOARE în județele Iași și Neamț, într-un dosar privind contracte de muncă încheiate fictiv: Prejudicu de peste 280.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, efectuează 11 percheziții domiciliare, în această dimineață, 7 în județul Neamț și 4 în județul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudicul este uriaș.

