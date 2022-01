Ce a ajuns să facă la 27 de ani fostul copil-minune al României » Adus la 17 ani de Pițurcă la „naționala” mare: „I-am cerut tricoul lui Ribery și l-am vândut pe net”

23:10

Farul a învins-o pe FCU Craiova, scor 3-1, în ultimul meci al rundei cu numărul 22 din Liga 2. Gică Popescu (54 de ani), președintele clubului dobrogean, are gânduri importante pentru finalul sezonului. „E important că am început cu dreptul. Am spus-o, avem 9 finale din care trebuie să obținem cel puțin 15 puncte, pentru a fi în calcule pentru play-off. ...