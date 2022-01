Chef Dumitrescu, fan declarat al dulciurilor greceşti: „A fost cel mai bun desert gustat vreodată”

17:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Recent, prezentatoarea TV fost invitată La Măruță, acolo unde a vorbit despre cum și-a început noul an, dar și ce planuri de viitor are. Andreea Marin a declarat că are foarte multe proiecte în desfășurare. Vedeta a vorbit și despre viața personală și a precizat că simte că anul acesta este al ei și vrea să devi...