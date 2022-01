S-a crucit când a aflat! Reacția pe care a avut-o Vlăduța Lupău, după ce pe Tik Tok a circulat o informație că ar fi murit

09:00

Rebeca Ana Maria, fiica Andreei Tonciu si a lui Daniel Niculescu, plânge de fiecare dată când se uită la emisiunea ”Survivor România” și vede că mama ei pierde puncte. Ce părere are soțul vedetei despre […] The post Fetița Andreei Tonciu, reacție halucinantă după scandalul cu CRBL: ”Copilul e traumatizat de ceea ce vede” appeared first on Cancan.