Gheorghiţă: Vaccinarea anti-COVID previne apariţia sindromului inflamator multisistemic, la persoanele sub 18 ani

La aproximativ doi ani după ce George Burcea a fost prins conducând sub influenţa substanţelor interzise, judecătorii au luat o decizie. Intanţa a decis ca actorul nu mai are voie să conducă timp de un an şi că trebuie să achite o amendă de 16.000 de lei, plus 2.1000 de lei, cheltuieli de judecată. În cazul în care acesta nu va plăti suma stabilită de magistraţi, el ar putea ajunge la închisoare. Decizia nu este însă definitivă.