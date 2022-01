Se închid școlile! De această dată nu din cauza virusului COVID-19

11:50

Mirela Oprișor a povestit despre șansa de a juca într-un film cu Faye Dunaway. Aceasta ar fi trebuit s-o interpreteze pe Elena Ceaușescu, însă a refuzat. Deși acest rol ar fi consacrat-o, Aspirina din Las […] The post De ce a refuzat Mirela Oprișor, alias Aspirina din Las Fierbinți, s-o joace pe Elena Ceaușescu appeared first on Cancan.