Au rămas șocați! Ce au descoperit părinții unui copil de 2 ani, după ce l-au lăsat să se joace pe telefon

12:20

Celia a intrat în ultimul trimestru de sarcină și abia așteaptă să-și strângă la piept fetița. Artista a făcut o ședință FOTO și le-a dezvăluit fanilor burtica de graviduță, în toată splendoarea ei. În ultimul […] The post Cum arată Celia în a 35-a săptămână de sarcină: ”Încă 4 săptămâni și te vom tine in brațe, prințesa noastră!” appeared first on Cancan.