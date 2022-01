Cum a urcat „bancherul” Nosfe pe culmile „trap”-ului. Povestea neștiută a ascensiunii „Unchiului Benz”

14:30

Mihai Petre a fost judecat după ce a fost văzut că se răstește la soția sa, Elwira, în timpul în care cei doi erau concurenți în "Asia Express". Fanii i-au cerut dansatoarei să divorțeze imediat […]