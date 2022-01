OMS, o nouă ALERTĂ MEDICALĂ - o subvariantă "invizibilă" a Omicron provoacă îngrijorare

23:00

Lacrimi de fericire și tristețe curg, deopotrivă, pe obrajii adânc săpați de griji ai unei bunici care a ajuns să fie și mama, dar și tată pentru cei 7 nepoți ai săi. Deși, cu toții locuiesc într-o cămăruță, și abia au ce mânca, femeia este fericită că ii poate crește și că poate avea grijă de ei. Cel mai mic dintre copilași are un an, iar bunicuța se gândește cu groază la viitorul celei mici. Mama copilașilor a decedat chiar înainte de sărbători iar tatăl lor este grav bolnav. Material realizat de jurnaliștii Realitatea PLUS Adina Iliescu și George Lontiș.